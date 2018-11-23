Билли Джин Кинг – о своём 75-летии: начинается последний сет моей жизни

Знаменитая американская теннисистка, бывшая первая ракетка мира Билли Джин Кинг 22 ноября отпраздновала 75-летие. Кинг заявила, что не планирует сдаваться.

«Сегодня я праздную очередную веху своей жизни, мне исполняется 75 лет. Не могу поверить, как быстро пролетели эти годы. Я всегда куда-то торопилась, так было с самого детства. С годами это чувство лишь усилилось. Я остаюсь такой же и сегодня! Но моя жизнь ещё не закончена!

Я неоднократно говорила, что в жизни главное – взаимоотношения. И мне очень повезло, что в моей жизни было столько отличных людей. Надеюсь, что и они получают удовольствие от общения со мной.

Нужно признать, что наступает заключительный сет моей жизни. Но ещё в детстве, будучи простой девчонкой из Калифорнии, я хотела жить каждый день своей жизни со страстью. И я буду так поступать и дальше… Спасибо за то, что вы вместе со мной находитесь в этом жизненном путешествии!», — написала Кинг в своём блоге.