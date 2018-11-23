Тренер Тима: никогда не хотел тренировать Федерера, Джоковича или Надаля

Гюнтер Бресник, тренер австрийского теннисиста Доминика Тима, поделился мнением о том

«Для меня признаком таланта являются успехи, для достижения которых пришлось потратить меньше усилий.

Но такой механизм не работает в долгосрочной перспективе. Если вы думаете, что Роджер Федерер легко добился своих успехов, то ошибаетесь. Вы даже не представляете, насколько он профессионально относится к своей работе. И если вы упорно работаете, то иногда кажется, будто всё складывается легко.

Хотел ли я когда-нибудь тренировать Федерера, Новака Джоковича или Рафаэля Надаля? Нет. Мне было интересно не тренировать, а формировать кого-нибудь», — цитирует Бресника Tennis World USA.

Тим закончил нынешний сезон на восьмом месте в рейтинге ATP.