Бывшую 63-ю ракетку мира арестовали за избиение в ночь на Хэллоуин

Бывшая 63-я ракетка мира и тренер, победитель двух турниров «Большого шлема» в парном разряде американец Джастин Гимелcтоб был арестован по подозрению в нападении. Гимелстоба подозревают в избиении своего друга Рэнделла Кэплэна, сообщает Los Angelest Times.

По данным источника, бывший теннисист напал на мужчину в ночь на Хэллоуин. Джастин нанёс противнику порядка 50 ударов, затем он скрылся с места происшествия и пригрозил пострадавшему расправой. В момент нападения Гимелстоб был одет в костюм из фильма «Лучший стрелок», поэтому пострадавший не видел его лица. Но Кэплэн распознал голос нападавшего.

Полиция задержала Гимелстоба. Он был выпущен под залог в $ 50 тыс.

Как сообщает источник, поводом для нападения могла стать ревность к бывшей жене. В 2016 году экс-супруга бывшего теннисиста через суд пыталась запретить Джастину приближаться к себе.