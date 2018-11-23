Чилич: сборная Франции всегда здорово играет дома, она этим славится

Хорватский теннисист Марин Чилич рассказал о настрое на финал Кубка Дэвиса, в котором хорваты сразятся с французами. Игры пройдут в Лилле 23-25 ноября. Первым соперником Чилича будет Жо-Вильфрид Цонга.

«Когда играешь с топ-теннисистами, то повышаешь собственный уровень. Особенно это касается концентрации. Важно каждый розыгрыш проводить на высоком уровне. Думаю, такой настрой мне поможет.

Мы ожидаем, что атмосфера в Лилле будет великолепной. Сборная Франции всегда здорово играет дома, она этим славится. Будет интересно. Думаю, обе команды уже в нетерпении.

Сборная Хорватии провела прекрасный сезон. О команде Франции можно сказать то же самое. Их пара Эрбер/Маю выступает великолепно. Мы должны сыграть отлично, прибавить и сделать всё для победы", — цитирует Чилича официальный сайт тура.