Краян: по какой-то причине мне казалось, что именно Шарди станет джокером Ноа

Капитан сборной Хорватии Желько Краян оценил состав команды Франции, с которой хорватам предстоит сыграть в финале Кубка Дэвиса. Первыми на корт в Лилле сегодня, 23 ноября, выйдут Жереми Шарди и Борна Чорич, затем сыграют Жо-Вильфрид Цонга и Марин Чилич.

«Когда мы узнали, что Монфис и Симон не сыграют, а затем от участия в финале отказался Гаске, то подумали о джокерах, которых иногда достаёт из кармана Янник Ноа.

Иногда кажется невозможным, что он поставит игрока с не очень высоким рейтингом, но Янник находит этих ребят и мотивирует их на победу. По какой-то причине мне казалось, что именно Шарди станет джокером Ноа. Надеюсь, этот ход будет не так успешен, как раньше", — цитирует Краяна официальный сайт Кубка Дэвиса.