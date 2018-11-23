Капитан сборной Испании в Кубке Дэвиса будет новым тренером Цонги

Тренером французского теннисиста Жо-Вильфрида Цонги в 2019 году будет капитан сборной Испании в Кубке Дэвиса Серхи Бругейра, сообщает Sport 365. Федерация тенниса Испании дала добро на совмещение постов.

Двукратный победить Открытого чемпионата Франции с 2013 по 2017 год работал с другим французским теннисистом Ришаром Гаске.

В тренерский штаб Жо-Вильфрида уже шесть лет входит Тьерри Ассьён. В феврале 2018 года Цонга перенёс операцию на колене и смог вернуться в тур в сентябре. Он вошёл в состав сборной Франции на финал Кубка Дэвиса с хорватами, который пройдёт в Лилле (Франция) с 23 по 25 ноября. Сегодня 33-летний уроженец Ле-Мана сыграет с Марином Чиличем.

За свою карьеру Цонга выиграл 16 турниров ATP в одиночном разряде.