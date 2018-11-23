Анна Калинская опубликовала эффектное видео в купальнике

Российская теннисистка Анна Калинская, находящаяся в США, в своём «инстаграме» опубликовала видео в купальнике.

Видео доступно в «инстаграме» Анны Калинской.

19-летняя уроженка Москвы в нынешнем сезоне не одержала ни одной победы в матчах основной сетки турниров WTA. На прошедшем турнире «ВТБ Кубок Кремля» она в первом круге проиграла представительнице Франции Кристине Младенович со счётом 1:6, 3:6.

Калинская занимает 168-ю строчку в рейтинге WTA. Анна за свою карьеру выиграла пять турниров ITF в одиночном разряде и девять — в парном.

В одиночном рейтинге WTA она поднималась до 127-й строчки, в парном — до 106-й. В 2016 году Анна Калинская выиграла юниорский Открытый чемпионат Австралии в парном разряде.