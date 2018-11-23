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Халеп стала почётным доктором румынского университета

Халеп стала почётным доктором румынского университета
Теннис / WTA

Первая ракетка мира румынка Симона Халеп стала почётным доктором Западного университета Тимишоара (Румыния). Степень была присуждена спортсменке за её достижения в теннисе и представительские функции неофициального посла Румынии. О награде рассказала сама Халеп.

«Я очень горда, для меня большая честь стать почётным доктором Западного университета Тимишоара», — написала в своём «твиттере» Халеп, опубликовав фото в учёной шапочке.

Запись можно посмотреть в «твиттере» Халеп.

В 2018 году Симона впервые в своей карьере выиграла турнир «Большого шлема». Она стала победительницей «Ролан Гаррос». Также спортсменка сохранила за собой титул первой ракетки мира. Халеп не приняла участия в Итоговом чемпионате WTA, но организация признала её спортсменкой года.

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