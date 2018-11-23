Матч Кубка Дэвиса Швейцария – Россия будет проходить в Биле 1-2 февраля

Матч Кубка Дэвиса—2019 Швейцария — Россия будет проходить 1-2 февраля в городе Биле (Швейцария). Матчи примет зал Swiss Tennis Arena, рассчитанный на 2,6 тыс. зрителей.

Со следующего сезона Кубок Дэвиса будет проходить в новом формате. Швейцария и Россия проведут матч плей-офф. Победитель попадёт в финальный турнир 2019 года, который будет проходить в Испании.

Инициатором изменения регламента и формата турнира выступила группа инвесторов, в которую входит защитник «Барселоны» Жерар Пике. Новый формат напоминает правила проведения футбольного чемпионата мира. После отборочного раунда команды сыграют в финальной стадии на нейтральной арене. Финал будет проходить в течение нескольких недель. Инвесторы уверены, что новая модель поможет сделать турнир более интересным и прибыльным.