Чорич: спокойствие помогло победить Шарди

Хорватский теннисист Борна Чорич прокомментировал свою победу в стартовом матче финала Кубка Дэвиса над французом Жереми Шарди. Матч, проходивший в Лилле (Франция), закончился со счётом 6:2, 7:5, 6:4 в пользу Чорича.

«Я провёл отличный матч. Здорово играл с самого начала и до конца, был очень агрессивным, но сохранял спокойствие. Я не потерял самоконтроля во втором сете. У меня было несколько брейк-пойнтов во втором сете, но я их не реализовал. Тем не менее сохранил спокойствие, что и стало залогом успеха. Я отлично подавал в ключевые моменты.

С моим здоровьем всё в порядке (Чорич воспользовался медицинской помощью в третьем сете, спортсмен испытывал проблемы с паховыми мышцами. – Прим. «Чемпионата»). Эта проблема у меня ещё с турнира в Шанхае. Было немного дискомфортно в концовке матча, но я думаю, что просто подустал. Чувствовал себя так, будто готов играть хоть пять часов, но была небольшая боль», — цитирует Чорича пресс-служба Кубка Дэвиса.

23 ноября состоится и второй финальный матч: француз Жо-Вильфрид Цонга сыграет с хорватом Марином Чиличем (Хорватия). «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию этого матча.

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