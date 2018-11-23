Чилич принёс Хорватии вторую победу в финале Кубка Дэвиса

Хорватский теннисист Марин Чилич уверенно обыграл француза Жо-Вильфрида Цонгу в финале Кубка Дэвиса. Матч, проходивший в Лилле (Франция), закончился со счётом 6:3, 7:5, 6:4.

После этой победы хорваты повели в финале со счётом 2-0. Ранее в трёх сетах Борна Чорич нанёс поражение Жереми Шарди (6:2, 7:5, 6:4).

Продолжительность матча составила 2 часа 17 минут. 7-я ракетка мира Чилич выполнил 12 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 4. Его соперник, занимающий 259-е место в рейтинге ATP, 8 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и не сделал ни одного брейка.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча Цонга — Чилич.

Далее в борьбу вступят пары. 24 ноября состоится парная встреча Пьер-Юг Эрбер/Николя Маю — Мате Павич/Иван Додиг.