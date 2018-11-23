Чеккинато: противостояние Федерера и Надаля — лучшее в истории тенниса

Итальянский теннисист Марко Чеккинато назвал противостояние швейцарца Роджера Федерера и испанца Рафаэля Надаля лучшим в истории тенниса. Чеккинато прокомментировал также вручение награды за спортивное поведение Надалю. Испанец во второй раз с 2010 года получил эту награду.

«Противостояние Федерера и Надаля — лучшее в истории тенниса. Я голосовал за Роджера и считаю, что он является великолепным примером теннисиста и лучшим игроком за всю историю. Но я рад, что в этом году победителем в номинации стал Надаль», — цитирует Чеккинато Tennis World USA.

Федерер является самым титулованным теннисистом в мире. За свою карьеру 37-летний швейцарец выиграл 20 турниров «Большого шлема». В активе Надаля — 17 титулов на турнирах «Большого шлема».