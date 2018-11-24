Шарди: пришлось перенести медовый месяц из-за финала Кубка Дэвиса

Французский теннисист Жереми Шарди признался, что ради участия в финале Кубка Дэвиса ему пришлось перенести медовый месяц. Любопытно, что француз уже во второй раз был вынужден отказаться от медового месяца. Шарди женился на британской топ-модели Сьюзан Госсаж 16 сентября 2017 года. Новобрачные запланировали поездку в Мозамбик и на Маврикию, но так и не смогли реализовать задуманное.

«Супруга была очень рада за меня. Но затем, когда она узнала, что нужно отменять поездку, улыбок стало меньше. Мы уже во второй раз переносим наш медовый месяц. Но жена прекрасно понимает, как важно это для меня. Я с детства работал для того, чтобы достичь этого уровня», — цитирует Шарди RMC Sport.

Французские теннисисты начали финальный матч неудачно. Шарди в стартовом матче уступил Борне Чоричу, а Жо-Вильфред Цонга – Марину Чиличу. После первого дня финала хорваты ведут в серии со счётом 2-0.

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