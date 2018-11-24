39-летняя Шнидер объявила о завершении карьеры

Бывшая седьмая ракетка мира Пати Шнидер решила завершить игровую карьеру.

«Благодарна, что провела 20 лет профессиональной карьеры без единой серьёзной травмы. Спасибо за поддержку всем вам и семье. Попробуем что-то новое», — написала 39-летняя спортсменка в «Твиттере».

Шнидер является полуфиналисткой Открытого чемпионата Австралии 2004 года, а также победительницей 11 турниров WTA в одиночном разряде. Впервые швейцарка заявила об окончании карьеры в 2011 году. Спустя четыре года, вскоре после рождения дочери, она вернулась на корт и завоевала четыре титула ITF. В 2018 году на US Open Шнидер стала самой возрастной теннисисткой, вышедшей в основную сетку турнира «Большого шлема» через квалификацию.