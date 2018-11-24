Цуренко: первый турнир в 2019 году сыграю в Брисбене

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко рассказала, как готовится к новому сезону и какие цели ставит на следующий год.

«По плану – закончить отдых. Нам ещё нет смысла уезжать, потому что тенниса на корте в это время, скорее всего, не будет. Так что с 24 ноября начнём заниматься основательно фитнесом, чтобы подготовить моё тело к нагрузкам. Первого декабря мы едем в Рим, и после, в двадцатых числах, отправимся в Австралию.

В Брисбене сыграю первый турнир. Далее неделю собираюсь готовиться в Мельбурне. И затем уже — Australian Open. Заявляться ли на Сидней? Буду ещё советоваться с командой, но мне нравится перед «Большим шлемом» неделю просто готовиться, набираться сил.

Я всё время работаю над собой, и планка должна повышаться. Дальше — топ-20, а затем топ-10", — цитирует Цуренко телеканал «112 Украина».