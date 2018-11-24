Чеккинато: быть знаменитым всегда было моей целью

Сезон-2018 стал прорывом для 26-летнего итальянского теннисиста Марко Чеккинато в ATP-туре. Он выиграл два турнира — в Будапеште и Умаге, а также впервые дошёл до полуфинала турнира «Большого шлема», выиграв в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции у серба Новака Джоковича, завершившего 2018 год первой ракеткой мира. Чеккинато сообщил, что отношение к нему в теннисных кругах после сезона-2018 изменилось.



«Меня поздравили Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и другие известные теннисисты. Они начали меня уважать, здороваться. Я чувствую себя более комфортно, чем год назад. Сильно изменилось и отношение вне корта. Раньше меня не узнавали в аэропорту, ресторанах, барах, не останавливали, чтобы сделать фото или взять автограф. Это прекрасно, что многие знают меня. Быть знаменитым всегда было моей целью.

Я счастлив, что Джокович после поражения от меня выиграл два турнира «Большого шлема», «Мастерс 1000» и достиг финала итогового чемпионата АТР. Я его хорошо знаю, у нас хорошие отношения, и он этого заслуживает», — приводит слова Чеккинато Tennis World USA.