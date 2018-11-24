Уильямс: в 1999-м рада была выиграть у своего кумира — Селеш

Американская теннисистка Серена Уильямс в интервью журналу GQ вспомнила о первой победе на турнире «Большого шлема» в одиночном разряде. В 1999 году младшая из сестёр Уильямс выиграла US Open. В ходе соревнований в четвертьфинале 16-летняя Серена обыграла Монику Селеш, а в финале — недавно возглавившую рейтинг WTA Мартину Хингис.

«Я была невероятно молода, и мне всегда нравилась Моника. Я хотела играть, как она, потому что она была моим кумиром. Взрослея, я хотела игрой быть похожей на неё. Сыграть с ней — это было очень круто, я пережила много эмоций.

Финал? Всегда говорила, что собираюсь выиграть турнир «Большого шлема». А следующее, чего хотела, — выиграть у первой ракетки мира. Хингис на самом деле доминировала в то время, поэтому я была очень рада обыграть её», — приводит слова Уильямс Tennis World USA.