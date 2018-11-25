Ястремская: мы с Энен похожи характерами, она невероятный трудоголик

Украинская теннисистка Даяна Ястремская подвела итоги сезона, а также рассказала о сотрудничестве с бывшей первой ракеткой мира бельгийкой Жюстин Энен.

«Не думаю, что начало сезона было удачным для меня и таким, каким я хотела его видеть. Но уже сейчас могу сказать уверенно, что это очень хороший опыт, мы работали над изменениями в моей игре, и я довольна, что смогла проявить себя в конце сезона. В течение года была проделана большая работа. Каждый тренер, работавший со мной, дал мне знания, дал часть своего опыта, которые я смогла перенять, сложить всё воедино и начать использовать. Считаю, это наш общий успех.

Роль Жюстин в подготовке? Энен мой консультант. Мне с ней очень комфортно, понимаю её, она чувствует меня, мою игру. Пожалуй, где-то мы похожи характерами. Она невероятный трудоголик. И очень дисциплинированный профессионал", — цитирует Ястремскую портал «Большой теннис Украины».

Сейчас Ястремская занимает 58-е место в рейтинге WTA.