Жабер: была счастлива, когда после Кубка Кремля обо мне начали говорить по ТВ

Теннисистка из Туниса Онс Жабер прокомментировала выход в финал Кубка Кремля — 2018, где она проиграла россиянке Дарье Касаткиной, а также поделилась планами на предстоящий сезон.



«В Москве я сыграла восемь матчей и была довольна своей физической формой. Я доказала, что могу побеждать игроков из первой десятки мирового рейтинга. Горжусь уровнем тенниса, который показала.

Удивилась, когда узнала, что жители Туниса, сидя в кафе, следили за моими выступлениями. Обычно они смотрят футбол и не увлекаются теннисом. Была счастлива, когда обо мне начали говорить по телевидению.

Моя цель — войти в тридцатку лучших. Я не так далека от неё. Но это только цифра. Важнее улучшать свою игру. Если буду хорошо играть, то не опущусь в рейтинге", — приводит слова Жабер Sport360.