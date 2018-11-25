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Чилич принёс сборной Хорватии победу в финале Кубка Дэвиса

Чилич принёс сборной Хорватии победу в финале Кубка Дэвиса
Теннис / ATP

Хорватский теннисист Марин Чилич обыграл в трёх сетах француза Люка Пуи в финале Кубка Дэвиса. Матч завершился со счётом 7:6 (7:3), 6:3, 6:3. После этой победы хорватские теннисисты завоевали Кубок Дэвиса. Финал завершился со счётом 3-1.

Продолжительность матча составила 2 часа 22 минуты. Седьмая ракетка мира Чилич выполнил 7 эйсов, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 12. Его соперник, занимающий 32-е место в рейтинге ATP, 10 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и не сделал ни одного брейка.

Ранее Марин Чилич обыграл Жо-Вильфрида Цонгу, а Борна Чорич нанёс поражение Жереми Шарди. Французы сумели продлить финальную серию после того, как Пьер-Юг Эрбер и Николя Маю в парном разряде обыграли Ивана Додига и Мате Павича, но хорваты довели дело до победы.

Последний финал легендарного кубка. Больше такого не будет
В Кубке Дэвиса повторится финал российского мундиаля. После этого турнир полностью поменяет свой облик.
25 ноября 2018 года, воскресенье. 15:10 МСК
Кубок Дэвиса. Мировая группа. Финал
Матч окончен
Люка Пуи
Люка Пуи
Франция
3
6:7
7
3:6
3:6
 
 
Марин Чилич
Марин Чилич
Хорватия
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