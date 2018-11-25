Тренер Чорича сравнил своего подопечного с Джоковичем

Риккардо Пьятти, тренер хорватского теннисиста Борны Чорича, сравнил своего подопечного с сербом Новаком Джоковичем, занимающим первое место в рейтинге ATP. Пьятти некоторое время работал с сербом. Чорич успешно провёл нынешний сезон и закончил его на 12-м месте в рейтинге ATP.

«Раньше Чорич больше думал об обороне. Но теперь он начинает сам вести игру, действует более агрессивно. У Борны есть что-то от Новака. Я говорю о его движении на корте, его игре и личности.

Борна – человек, который понимает, что такое уважение. С ним легко работать, он знает, чего хочет. Более молодые теннисисты зачастую не понимают, чего они хотят, ведь эти игроки уже и так стали хорошими теннисистами. С Чоричем всё иначе. Он всегда готов к чему-то новому, ведь ещё сам не понял, как раскрыть свой потенциал. Но его база очень хороша», — цитирует Пьятти Tennis365.