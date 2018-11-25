Чилич: я счастлив! Обязательно приеду, чтобы защитить титул

Хорватский теннисист Марин Чилич после победы над французом Люка Пуи, которая принесла сборной Хорватии победу в финале Кубке Дэвиса, поделился эмоциями.

«Я очень счастлив! Эти выходные получились удивительными, мы о таком мечтали. Я обязательно сыграю на турнире в следующем году, чтобы защитить титул!» — сказал Чилич во время интервью на корте после матча.

Чилич победил Пуи со счётом 7:6 (7:3), 6:3, 6:3. Финал Кубка Дэвиса завершился со счётом 3-1. Ранее Чилич обыграл Жо-Вильфрида Цонгу, а Борна Чорич нанёс поражение Жереми Шарди. Французы сумели продлить финальную серию после того, как Пьер-Юг Эрбер и Николя Маю в парном разряде обыграли Ивана Додига и Мате Павича, но хорваты довели дело до победы.