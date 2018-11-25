Чорич опубликовал видео празднований хорватских теннисистов

Хорватский теннисист Борна Чорич опубликовал видео из раздевалки сборной Хорватии после финала Кубка Дэвиса. Хорватские теннисисты в финале обыграли французов со счётом 3-1. Победное очко в серии сборной Хорватии принёс Марин Чилич, который победил француза Люка Пуи со счётом 7:6 (7:3), 6:3, 6:3.

Запись можно посмотреть в «твиттере» Чорича.

Ранее Марин Чилич обыграл Жо-Вильфрида Цонгу, а Чорич нанёс поражение Жереми Шарди. Французы сумели продлить финальную серию после того, как Пьер-Юг Эрбер и Николя Маю в парном разряде обыграли Ивана Додига и Мате Павича, но хорваты довели дело до победы.

Финал Кубка Дэвиса проходил в Лилле (Франция). Сборная Хорватии во второй раз в своей истории выиграла этот турнир. Первая победа хорватов датируется 2005 годом, когда они со счётом 3-2 обыграли словаков.

Чилич увёз Кубок Дэвиса в Хорватию. Навечно Последний Кубок Дэвиса в своём историческом формате завоевала Хорватия, которая в гостевом финале победила Францию.