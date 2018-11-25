Видеообзор победы Чилича в финале Кубка Дэвиса над Пуи

Хорватский теннисист Марин Чилич в финале Кубка Дэвиса обыграл француза Люка Пуи. Матч завершился со счётом 7:6 (7:3), 6:3, 6:3. Эта победа стала решающей в финале Кубка Дэвиса. Хорваты выиграли финал с общим счётом 3-1.

Ранее Чилич обыграл Жо-Вильфрида Цонгу, а Борна Чорич нанёс поражение Жереми Шарди. Французы сумели продлить финальную серию после того, как Пьер-Юг Эрбер и Николя Маю в парном разряде обыграли Ивана Додига и Мате Павича, но хорваты довели дело до победы.

Финал Кубка Дэвиса проходил в Лилле (Франция). Сборная Хорватии во второй раз в своей истории выиграла этот турнир. Первая победа хорватов датируется 2005 годом, когда они со счётом 3-2 обыграли словаков. Французы в последний раз выиграли турнир в 2017 году.