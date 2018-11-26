Капитан сборной Хорватии по теннису: у нас была настоящая дрим-тим!

Капитан сборной Хорватии по теннису Желько Краян прокомментировал победу в финале Кубка Дэвиса над сборной Франции (3-1). Хорваты Борна Чорич и Марин Чилич не проиграли ни одного сета. Единственное очко французы набрали в парном разряде, когда Пьер-Юг Эрбер и Николя Маю обыграли Ивана Додига и Мате Павича.

«Это одна из сильнейших команд в истории Хорватии. У нас была настоящая дрим-тим! Я горжусь этим результатом! После семи лет работы в роли капитана мы выиграли турнир.

Чилич и Чорич не только не проиграли ни одного сета, они даже ни разу не отдали свою подачу в трёх матчах! Это невероятное достижение, которое указывает на высокое качество игры», — цитирует Краяна Reuters.

Финал Кубка Дэвиса проходил в Лилле (Франция). Сборная Хорватии во второй раз в своей истории выиграла этот турнир. Первая победа хорватов датируется 2005 годом, когда они со счётом 3-2 обыграли словаков.