Финал турнира в Лондоне Чилич-Джокович занял 3-е место в списке лучших игр года

Официальный сайт ATP продолжает подводить итоги сезона. На этой неделе будут названы пять лучших матчей года.

Пятое место занял поединок испанца Рафаэля Надаля со швейцарцем Стэном Вавринкой в третьем круге турнира серии «Мастерс-1000» в Торонто (Канада). Уроженец Манакора одержал победу со счётом 7:5, 7:6 (7:4).

На четвёртом месте оказалось противостояние Надаля с австрийцем Домиником Тимом в четвертьфинале турнира в Мадриде (Испания). Испанец потерпел поражение со счётом 5:7, 3:6.

Третью строчку занял финальный матч турнира в Лондоне (Великобритания), в котором представитель Хорватии Марин Чилич одолел серба Новака Джоковича со счётом 5:7, 7:6 (7:4), 6:3.

Поединки, занявшие первое и второе места, будут названы завтра, 27 ноября.