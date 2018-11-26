Чилич: не каждый день становишься чемпионом мира

Хорватский теннисист Марин Чилич поделился впечатлениями от победы над французом Люкой Пуи в финале Кубка Дэвиса со счётом 7:6 (7:3), 6:3, 6:3. Сборная Хорватии в этом противостоянии оказалась сильнее — 3-1.

«Не каждый день становишься чемпионом мира. Наша мечта сбылась. Наша страна очень страстно болела. Вы видите, как болельщики радуются. Чувствую, что встреча с болельщиками в Хорватии будет невероятной.

Люка хорошо начал первый сет, и в итоге всё решил один розыгрыш. После этого я стал лучше играть и подавать. Я горжусь своей игрой в этом матче. Мы с Борной Чоричем не проиграли ни одного гейма на своей подаче. Это показывает, на каком уровне мы выступили. Мы подошли к финалу в лучшей форме", — цитирует Чилича официальный сайт турнира.

Финал турнира в Лондоне Чилич-Джокович занял 3-е место в списке лучших игр года