Э. Имер: когда чувствуешь себя не очень хорошо, остаётся лишь бороться

Шведский теннисист Элиас Имер прокомментировал победу на турнире серии «челленджер» в Пуне (Индия). В финале он обыграл хозяина соревнований Праджнеша Гуннесварана со счётом 6:2, 7:5.

«Турнир в Пуне просто прекрасен. Здесь всё великолепно начиная с гостиницы и заканчивая едой, физиотерапевтами и работниками, которые натягивают струны. Арена также очень красивая. Мне не на что жаловаться. Я люблю Индию. Здесь очень милые люди. Это была невероятная неделя.

Особенно я доволен своими победами в четвертьфинале и полуфинале. Я не показывал своей лучшей игры, но боролся за каждое очко. В итоге я завоевал титул. Когда чувствуешь себя не очень хорошо, остаётся лишь бороться. Каждый матч получился непростым для меня. На челленджерах вообще лёгких игр не бывает. Тут нельзя приехать и с лёгкостью победить. Всем приходится непросто", — цитирует Имера официальный сайт тура.