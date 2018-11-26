WTA представила видео, посвящённое теннисисткам, выигравшим 1-е титулы в 2018-м

В 2018 году восемь теннисисток выиграли свои первые титулы на турнирах WTA в одиночном разряде. Обладательницами трофеев стали японка Наоми Осака, сербка Александра Крунич, немка Татьяна Мария, китаянка Ван Цян, сербка Ольга Данилович, румынка Михаэла Бузэернеску, украинка Даяна Ястремская и представительница Беларуси Арина Соболенко.

В частности, Осака выиграла свой первый титул, обыграв в финале турнира в Индиан-Уэллсе (США) россиянку Дарью Касаткину со счётом 6:3, 6:2. В прошедшем сезона Наоми также выиграла Открытый чемпионат США и впервые в карьере квалифицировалась на Итоговый чемпионат WTA.

Официальный канал WTA в YouTube представил видеоролик, посвящённый дебютным титулам теннисисток в 2018 году.