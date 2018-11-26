Свитолина: получила несколько советов от Дэвида Хэя. Никогда не злите меня!

Украинская теннисистка Элина Свитолина в Лондоне сфотографировалась с двумя известными британскими боксёрами — Энтони Джошуа и Дэвидом Хэем.

«Получила несколько советов от Дэвида Хэя. Никогда, никогда не злите меня!» — написала Свитолина.

Фото доступны в «инстаграме» Элины Свитолиной.

В 2018 году уроженка Одессы выиграла турниры в Брисбене (Австралия), Дубае (ОАЭ), Риме (Италия), а также стала победительницей Итогового чемпионата WTA в Сингапуре.

Победа украинки над датчанкой Каролиной Возняцки на групповом этапе Итогового чемпионата WTA была названа одной из главных сенсаций сезона. В рейтинге WTA 24-летняя теннисистка располагается на четвёртой позиции. Всего за карьеру Элина выиграла 13 турниров WTA в одиночном разряде.