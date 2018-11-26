Младенович: я со своим мужчиной на Мальдивах

Французская теннисистка Кристина Младенович опубликовала фото из отпуска на Мальдивских островах, где она находится вместе с бойфрендом австрийцем Домиником Тимом.

«Я со своим мужчиной на Мальдивах», — написала Кристина.

Фото доступно в «инстаграме» Кристины Младенович.

В 2018 году Младенович в паре с венгеркой Тимей Бабош выиграла Открытый чемпионат Австралии, а также Итоговый чемпионат WTA в Сингапуре. За карьеру в одиночном разряде 25-летняя уроженка Сен-Поль-сюр-Мер завоевала один титул — в Санкт-Петербурге в 2017 году.

Тим в завершившемся сезоне выиграл турниры в Буэнос-Айресе (Аргентина), Лионе (Франция) и Санкт-Петербурге. Всего за карьеру 25-летний уроженец Винер-Нойштадта завоевал 11 титулов в одиночном разряде.

Младенович и Тим в конце прошлого года сообщили, что являются парой.