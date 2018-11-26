Сборная России поднялась на 22-ю строчку в рейтинге Кубка Дэвиса

Опубликован новый рейтинг национальных команд в Кубке Дэвиса. Сборная России поднялась на 22-ю строчку. Лидерство сохранила сборная Франции, на второй позиции располагаются хорваты. В первой десятке изменений не произошло.
Кубок Дэвиса. Рейтинг сборных. 26 ноября
1 (1). Франция — 32637,50.
2 (2). Хорватия — 30257,50.
3 (3). Аргентина — 15685.
4 (4). Бельгия — 14941,25.
5 (5). Великобритания — 11916,25.
6 (6). США — 9849,38.
7 (7). Испания — 9149,38.
8 (8). Сербия — 7000.
9 (9). Австралия — 6712,50.
10 (10). Италия — 5826,25.
…
22 (23). Россия — 1633,75.
В финале Кубка Дэвиса, который состоялся в Лилле (Франция) 23-25 ноября, сборная Франции не смогла защитить титул, проиграв команде Хорватии со счётом 1-3.
Чилич увёз Кубок Дэвиса в Хорватию. Навечно
Последний Кубок Дэвиса в своём историческом формате завоевала Хорватия, которая в гостевом финале победила Францию.