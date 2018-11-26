Сборная России поднялась на 22-ю строчку в рейтинге Кубка Дэвиса

Опубликован новый рейтинг национальных команд в Кубке Дэвиса. Сборная России поднялась на 22-ю строчку. Лидерство сохранила сборная Франции, на второй позиции располагаются хорваты. В первой десятке изменений не произошло.

Кубок Дэвиса. Рейтинг сборных. 26 ноября

1 (1). Франция — 32637,50.

2 (2). Хорватия — 30257,50.

3 (3). Аргентина — 15685.

4 (4). Бельгия — 14941,25.

5 (5). Великобритания — 11916,25.

6 (6). США — 9849,38.

7 (7). Испания — 9149,38.

8 (8). Сербия — 7000.

9 (9). Австралия — 6712,50.

10 (10). Италия — 5826,25.

…

22 (23). Россия — 1633,75.

В финале Кубка Дэвиса, который состоялся в Лилле (Франция) 23-25 ноября, сборная Франции не смогла защитить титул, проиграв команде Хорватии со счётом 1-3.