ФТР получила награду Tennis Europe за высокий уровень организации юношеского ЧЕ

Федерация тенниса России получила специальную награду Tennis Europe за высокий уровень организации и проведения первенства Европы для игроков до 17 лет в Москве, сообщается на официальной странице ФТР в «Фейсбуке». Столица России принимает эти соревнования с 2007 года.

Директором турнира уже много лет является Владимир Дмитриев.



В 2018 году победителями первенства Европы в одиночных разрядах стали Карлос Алкарас Гарфия из Испании и Патриция Шпака из Латвии.

В парном разряде у девушек россиянки Полина Кудерметова и Мария Тимофеева стали обладателями серебряных медалей. В финале россиянки уступили соперницам из Беларуси Виктории Канапацкой и Яне Колодынской со счётом 4:6, 6:7 (6:8). В юношеском парном разряде бронзовых наград удостоились Егор Агафонов и Алибек Качмазов.