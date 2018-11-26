Бывший тренер Федерера: Надаль и Джокович тоже обращаются за преференциями

Пол Аннакон, бывший тренер швейцарца Роджера Федерера, прокомментировал заявление француза Жюльена Беннето, который обвинил директора Australian Open Крэйга Тили в работе в интересах Федерера. В частности, Беннето сказал, что на двух последних турнирах Роджер провёл почти все свои матчи вечером, а Джоковичу приходилось играть в жару.

«Когда эта тема только появилась, я сказал: „Хорошо, и что дальше?“ Так бывает на каждом турнире. Я принимал участие во многих встречах, на которых говорилось, в частности: „Пит Сампрас хочет сыграть в такой-то день, Роджер Федерер — в такой-то, Тим Хенман...“ Такое происходит постоянно на всех соревнованиях.

Я могу гарантировать вам, что был на таких встречах с тренерами Надаля, Джоковича. Они все обращались к организаторам за преференциями. Организаторы не всегда удовлетворяют такие пожелания, но эти игроки — лидеры мирового тенниса, поэтому они должны получать особое к себе отношение», — приводит слова Аннакона Tennis Channel.