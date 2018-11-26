Маю: было много хороших идей, чтобы сохранить Кубок Дэвиса в его текущем формате

Французский теннисист Николя Маю выразил недовольство изменением регламента Кубка Дэвиса, который в следующем сезоне пройдёт в новом формате.



«Были и другие варианты найти деньги. Турниры „Большого шлема“ могли дать часть прибыли, и Кубок Дэвиса был бы спасён. Нужно было подумать, как разгрузить календарь теннисистов. У нас было много хороших идей, чтобы сохранить этот турнир», — приводит слова Маю Tennis 365.



Напомним, в финале Кубка Дэвиса—2018 сборная Франции в Лилле проиграла команде Хорватии 1-3. Хорваты во второй раз в своей истории одержали победу в турнире. Первый успех датируется 2005 годом, когда они со счётом 3-2 обыграли словаков. Французы в последний раз выиграли турнир в 2017 году.

Чилич увёз Кубок Дэвиса в Хорватию. Навечно Последний Кубок Дэвиса в своём историческом формате завоевала Хорватия, которая в гостевом финале победила Францию.