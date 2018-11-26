«Мне нравятся большие лодки». Бушар опубликовала горячий пост в «Инстаграме»

Канадская теннисистка Эжени Бушар поделилась в «Инстаграме» фотографиями с отдыха на острове Некер, расположенном в Тихом океане.

24-летняя уроженка Уэстмаунта сфотографировалась в спасательном жилете и с веслом в руках. «Мне нравятся большие лодки, и я не лгу», — написала Бушар.

Ранее Бушар сделала фотосессию для журнала Sports Illustrated, где она позирует в облегающем топе на квадроцикле. За день фотография собрала 216 тыс. лайков и более 5 тыс. комментариев.



Канадка завершила текущий сезон на 88-м месте в рейтинге WTA. За карьеру она выиграла один титул. В 2014 году Эжени дошла до полуфиналов на Открытом чемпионате Австралии и «Ролан Гаррос», а также выступила в финале Уимблдона.

Фотографии доступны в «инстаграме» Бушар.