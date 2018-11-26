Джокович, Надаль и Федерер впервые с 2014 года завершили сезон в топ-3 рейтинга

Сербский теннисист Новак Джокович, испанец Рафаэль Надаль и швейцарец Роджер Федерер в рекордный седьмой раз закончили сезон в первой тройке рейтинга ATP. Ранее это происходило в 2007–2011 и 2014 годах.

Кроме того, впервые все три игрока в течение сезона поднимались на первое место мировой классификации, сообщает официальный сайт ATP.

Напомним, в 2018 году первая ракетка мира Джокович победил на Уимблдоне, Открытом чемпионате США, а также на соревнованиях в Цинциннати (США) и Шанхае (Китай). В финале Итогового чемпионата ATP уроженец Белграда проиграл немцу Александру Звереву. До этого лидером рейтинга являлся Надаль, но из-за травмы колена испанец пропустил турниры в Пекине и Шанхае, после чего перенёс операцию по удалению инородного тела из голеностопа и объявил о досрочном завершении сезона.