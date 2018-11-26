Шарапова: если бы не теннис, реализовала бы себя в архитектуре или дизайне

Россиянка Мария Шарапова рассказала, какую бы выбрала профессию, если бы не стала теннисисткой.

«Если бы я не играла в теннис, то реализовала бы себя в архитектуре или дизайне.

В школе у меня не было на это времени, но с юности я увлекалась архитектурой, интересовалась разными типами зданий. Я очень люблю творческий подход. Нравится наблюдать, как эскизы потом воплощаются в жизнь», — цитирует Шарапову Tennis World USA.

В 2018 году уроженка Нягани не выиграла ни одного турнира. В рейтинге WTA от 26 ноября 31-летняя россиянка располагается на 29-й позиции.

Ранее Шарапова, представительница Латвии Елена Остапенко и француженка Каролин Гарсия подтвердили своё участие в турнире в Шэньчжэне (Китай), который пройдёт с 29 декабря 2018 года по 5 января 2019 года.