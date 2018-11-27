Впервые с 2009 года два россиянина завершили год в топ-20

Официальный сайт ATP продолжает подводить статистические итоги сезона. Впервые в карьере сезон в топ-10 закончили южноафриканец Кевин Андерсон и американец Джон Иснер. В первую десятку итогового рейтинга вернулись серб Новак Джокович (закончил 2017 год на 12-й позиции), аргентинец Хуан-Мартин дель Потро (11) и японец Кей Нисикори (22).

Впервые в истории рейтинга ATP в топ-10 представлены игроки с 5 разных регионов мира: Европы, Африки, Азии, Северной Америки и Южной Америки. Во второй раз в десятку попали представители 10 разных стран.

Лидер в рейтинге ATP по ходу сезона менялся 7 раз. Это самое большое количество с 1999 года (8). В предыдущий раз не менее трёх игроков побывали на первой строчке за год в 2003-м.

Наибольшее представительство в топ-100 у США (11 теннисистов), на втором месте — Испания (10), на третьем — Франция (9). Наибольшего прогресса в рейтинге добился испанец Пабло Андухар. 2017 год он закончил на 1701-й строчке, 2018-й — на 82-й.

Россияне Карен Хачанов и Даниил Медведев завершили год со своими лучшими показателями — 11-я и 16-я строчка в рейтинге соответственно. Впервые с 2009 года два россиянина завершили год в топ-20. 9 лет назад это удалось Николаю Давыденко и Михаилу Южному.

Три игрока завершили сезон в топ-50 и одиночного, и парного рейтингов ATP: чилиец Николас Джарри, португалец Жоау Соуза и голландец Робин Хасе.