Руседски: Надаль, Джокович и Федерер завершат карьеры в ранге лучших в истории

Бывшая четвёртая ракетка мира британец Грег Руседски считает, что испанец Рафаэль Надаль, серб Новак Джокович и швейцарец Роджер Федерер могут завершить свои карьеры в ранге лучших теннисистов в истории.



«Вы смотрите на эту троицу и понимаете, что они не только великолепные игроки, но и невероятные спортсмены, посвятившие своему делу столько лет. Всё это сочетание разных факторов делает этих парней особенными, и я верю, что они завершат свои карьеры в ранге лучших трёх теннисистов в истории. По крайней мере, с точки зрения статистики», – цитирует Руседски Tennis365.

37-летний Федерер – победитель 20 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде. На счету Рафаэля Надаля 17 трофеев. 31-летний Новак Джокович выиграл 14 мэйджоров.