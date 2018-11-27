Барти второй год подряд стала обладательницей медали Ньюкомба

Эшли Барти стала обладательницей медали Ньюкомба, которая ежегодно присуждается австралийским игрокам, добившимся выдающихся достижений в теннисе на всех уровнях, сообщает официальный сайт тура. У мужчин награду получил Алекс де Минор.

Барти, получившая медаль Ньюкомба, второй год подряд, по итогам сезона добилась своего лучшего результата в одиночном и парном рейтингах WTA. 22-летняя австралийка на данный момент является единственной теннисисткой, которая в обоих рейтингах входит в топ-20.

В 2018 году она выиграла Открытый чемпионат WTA в парном разряде, а завершила сезон победой на турнире «Элит Трофи» в Чжухае. Также она завоевала титул в Ноттингеме.

«Просто удивительно, что я вновь получила эту награду. Я очень благодарна за то, что занимаюсь любимым видом спорта. Я наслаждаюсь каждым моментом. Это был ещё один феноменальный сезон, в котором я работала с потрясающим тренером Крэйгом Тиззером. Он не только улучшил мою игру на корте, но и помог стать лучше как личности. Без его поддержки я бы всего этого не добилась.

Алекс также заслужил награду. Его результаты помогли развитию австралийского тенниса. Может быть, мы как-нибудь сыграем в паре", — сказала Барти.

Тренер Даренн Кэхилл получил награду за работу с первой ракеткой мира румынкой Симоной Халеп. За достижения на корте и за его пределами была отмечена Кейси Деллакуа. В категории «Лучший юниор» победила Дестани Айава.