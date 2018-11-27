Деллакуа: выступления за сборную мне будет не хватать больше всего

Австралийская теннисистка Кейси Деллакуа, в апреле объявившая о завершении карьеры, прокомментировала получение награды Федерации тенниса Австралии за достижения на корте и за его пределами.

«У меня была удивительная карьера, но на вершину я поставлю выступление за сборную Австралии. Этого мне будет не хватать больше всего. Хочу поблагодарить моих напарниц по сборной и других австралийских девушек, которые сделали моё пребывание в туре столь интересным.

Я всегда мечтала получить именно эту награду. Я всегда верила, что можно быть отличной теннисисткой и не забывать о других.

Я благодарна своей партнёрше Аманде Джадд, которая поддерживает меня и наших детей", — цитирует Деллакуа официальный сайт тура

Деллакуа выступала в туре с 2002 года. Кейси — победительница Открытого чемпионата Франции—2011 в миксте, финалистка семи турниров «Большого шлема» в парном разряде, победительница семи турниров WTA в парном разряде, бывшая третья ракетка мира в парном разряде.

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