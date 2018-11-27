Гаспарян начала подготовку к сезону

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян в своём «твиттере» опубликовала фото с командой и сообщила о начале подготовки к сезону.

«Начнём, ребята», — написала Гаспарян, добавив хештеги «дрим-тим» и «новый сезон».

Фото доступно в «твиттере» Маргариты Гаспарян.

В новом рейтинге WTA от 26 ноября она располагается на 92-й позиции. Маргарита вернулась в тур после трёх операций на колене. Процесс её восстановления затянулся на год и 4 месяца.

В 2018 году Гаспарян стала победительницей турнира в Ташкенте (Узбекистан). В финале 24-летняя уроженка Москвы разгромила соотечественницу Анастасию Потапову со счётом 6:2, 6:1. В 2015 году Маргарита выиграла свой дебютный титул на соревнованиях WTA в Баку (Азербайджан).