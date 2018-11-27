Ферро: попадание в топ-100 — это награда за сезон, но ещё не конец

Французская теннисистка Фиона Ферро, впервые в карьере попавшая в топ-100 рейтинга WTA, призналась, что старалась не думать о своём положении в табели о рангах, чтобы не испытывать дополнительного давления.

«Я знала, что была близка к первой сотне, но не была уверена, так как моё положение зависело и от других результатов. От мыслей о топ-100 я ощущала дополнительное давление, поэтому старалась думать об этом как можно меньше. Раньше я всё время переживала о рейтинге, но потом поняла, что никакого позитива от этого не испытываю.

Конечно, я была рада попаданию в топ-100. Это награда за отличный сезон. Но я считаю это лишь первым шагом в реализации своих целей. Попадание в топ-100 — это ещё не конец», — цитирует Ферро официальный сайт тура.