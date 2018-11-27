Андерсон: цель на 2019 год – топ-3 рейтинга ATP и победа на ТБШ

Южноафриканский теннисист Кевин Андерсон рассказал о своих целях на 2019 год.



«Позиция в топ-5 была моей главной целью на протяжении долгого времени. Теперь ставлю перед собой новую задачу – место в первой тройке мирового рейтинга. Для этого мне нужно показать хорошие результаты на главных турнирах – мэйджорах и «Мастерсах».



Несколько побед на «Мастерсах» и финалы турниров «Большого шлема», один из которых было бы неплохо выиграть, – такие задачи я поставил перед собой», – цитирует Андерсона Tennis.com.



В текущем сезоне 32-летний теннисист выиграл турниры в Вене и Нью-Йорке и пробился в финал Уимблдона, где уступил сербу Новаку Джоковичу. В данный момент Андерсон занимает шестую строчку в рейтинге ATP.