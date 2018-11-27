Маррей – второй в рейтинге лучших спортсменов Великобритании всех времён

Шотландский теннисист Энди Маррей занял вторую строчку в рейтинге лучших спортсменов Великобритании всех времён по версии BBC. Перечень спортсменов выстроен по результатам голосования, в котором приняло участие более 11 тыс. человек.



31-летний Маррей – трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» и единственный в истории двукратный олимпийский чемпион по теннису. Энди трижды признавался британским спортсменом года по версии BBC – лишь боксёр Генри Купер удостаивался такой чести более одного раза.



Первое место заняла футбольная легенда Великобритании Бобби Мур – капитан сборной Англии на победном для неё чемпионате мира—1966. На третьей строчке расположился пятикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон.