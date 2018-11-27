Тим: в матчах против Джоковича нужно идеально подавать

Австрийский теннисист Доминик Тим прокомментировал игру на приёме в исполнении первой ракетки мира Новака Джоковича.



«Играть против Новака очень тяжело. Если ты не подаёшь идеально, то шансы на победу в розыгрыше становятся 50 на 50. Даже после очень хорошей подачи нужно сразу же идти вперёд, чтобы выиграть очко. Это оказывает очень сильное давление на каждого соперника Джоковича», – цитирует Тима Tennis World USA.



Ранее один из лучших игроков на подаче американец Джон Иснер назвал Джоковича лучшим теннисистом в мире по игре на приёме.

Доминик Тим и Новак Джокович встречались друг с другом семь раз, в которых пять побед одержал сербский теннисист. Два последних матча завершились в пользу Тима.