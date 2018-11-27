Осака: Нисикори – загадочная личность. О нём никто и никогда не говорит плохо

Победительница Открытого чемпионата США—2018 Наоми Осака высказала мнение о соотечественнике Кее Нисикори.



«Я чувствую, что Кей – очень загадочная личность. Я нигде и никогда не слышала, чтобы о нём высказывались в плохом свете. Ни болельщики, ни его соперники», – цитирует Осаку Tennis World USA.



В минувшие выходные Осака и Нисикори приняли участие в выставочном турнире в Нагое (Япония). Наоми и Кей сыграли в паре.



Осака в 2018 году выиграла турнир в Индиан-Уэллсе (США) и Открытый чемпионат США, а также впервые в карьере квалифицировалась на Итоговый чемпионат WTA в Сингапуре.

Нисикори восстановился после операции на запястье и в конце сезона поднялся на девятую строчку рейтинга ATP, что также позволило ему выступить на Итоговом турнире ATP. Оба спортсмена не сумели выйти из своих групп.