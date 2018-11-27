Джокович: не вижу никакой разницы между людьми разной ориентации

Первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович прокомментировал возможное появление в ATP-туре открытого гея, чего ранее никогда не случалось.



«Такой поступок был бы мужественным шагом. Я бы абсолютно ничего не имел против этого. Все правы выбирать свою сексуальную ориентацию. Я уважаю такие решения. Да, мы живём в обществе, некоторые части которого не готовы принимать такие вещи, но лично я не вижу абсолютно никакой разницы в людях с разной ориентацией», – цитирует Джоковича Gay Star News.

Своё мнение о возможном первом каминг-ауте в истории мужского тенниса высказал и швейцарец Роджер Федерер. 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» заявил, что поддержал бы такого теннисиста.

Ранее бельгийская теннисистка Элисон ван Эйтванк рассказала, как повлиял на неё каминг-аут.

Маррей рассказал, с кем мог встречаться, будь он геем