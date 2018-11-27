Макарова начала ходить на танцы

Российская теннисистка Екатерина Макарова рассказала, что ей очень нравится посещать занятия по танцам.

«Как мне нравится танцевать! Я пребываю в восторге на протяжении всей тренировки. Всегда мечтала научиться красиво танцевать, чувствовать тело и музыку. Я поняла, как это технически выполняется, и мечта становится ближе», — написала Макарова в «Инстаграме».

Напомним, что Макарова — олимпийская чемпионка 2016 года в паре с Еленой Весниной. Кроме того, 30-летняя уроженка Москвы побеждала на четырёх турнирах «Большого шлема» (трижды — в парном разряде и один раз — в миксте). Также Екатерина является финалисткой пяти ТБШ, обладательницей Кубка Федерации-2008 в составе сборной России и бывшей первой ракеткой мира в парном разряде.

Видео доступно в "инстаграме" Макаровой.